0553 313 94 23

Japonya’da artık Türkiye’nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor

Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:51
Japonya’da artık Türkiye’nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor

Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı. Cihazın kullanıldığı sıralarda Japonya ulusal kanalları yayına girerek Türkiye’de üretilen milli cihazların “Çığır açıcı mahiyette” olduğunu dile getirdi.


Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da Japon hastalara uygulanırken, Japonya’nın ulusal kanallarında canlı yayınlandı. Türkiye’de üretilen milli cihazlar Japon bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı ve Türkiye’de üretilen milli cihazların “çığır açıcı mahiyette” olduğu dile getirildi.


Beyin damarlarının balonlaşması olarak bilinen hastalık dünya genelinde en yaygın ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Türkiye’de üretilen tıbbı cihazlar sayesinde artık beyin damarlarının balonlaşması hastalığı tedavi edilebilecek. Japon doktorlar tarafından uygulanan tedavi yöntemi, daha çok anevrizma tedavilerinde (damar balonlaşması), arteriyel malformasyonlar, venöz malformasyonlar, arteriyovenöz malformasyonlar- fistül tedavilerinde kullanılıyor.


Türkiye’de geliştirilen embolizasyon tedavisi, anevrizma tıkanmasını, patlamasını önlemek için kullanılmakla birlikte, beyinde meydana gelen anevrizmaların tedavisinde de kullanılıyor.



Reflü tedavisinde de kullanılabiliyor


Türkiye’de geliştirilen tıbbı cihaz, özellikle İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Hindistan başta olmak üzere 57 ülkeye ihraç ediliyor. Embolizasyon tedavisinin yanı sıra reflü hastalığını tedavi etmek için de kullanılıyor. Birçok ülkede beyin anevrizması tedavisinde ağırlıkla metal sarmallı cihazlar tercih edilirken, Türkiye’de embolizasyon tedavi sistemi kullanılmaya başladı.


Japonya ile ticaret hacmi artarken, Türkiye teknik alanda tıbbi cihazlarla ilgili ortak çalışmalar da yapıyor. Dünya sağlığına katkı sunarak birçok ırktan insanın Türkiye’de üretilen tıbbi cihazlarla tedavi edilebilmesi ise Türkiye’nin uluslararası alanda prestijini arttıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



"Türkiye’nin milli cihazları çığır açıcı mahiyette"


Son olarak Japonya’da Türkiye’nin ürettiği milli tıbbi cihaz olan embolizan ajanlar ile yapılan ameliyatlar Japonya’da yayın yapan ulusal kanallarda canlı yayınlandı. Türkiye’nin milli cihazlarının “Çığır açıcı mahiyette” olduğu dile getirildi.



Japonya’da Türk milli cihazları aranan ürün haline geldi


Birçok önemli bilim adamından, hekimlerden ve hastalardan tam not alan milli cihazlar; Japonya’daki çoğu kamu ve özel hastanelerinde artık aranan bir ürün haline geldi.


Türkiye’nin milli kaynaklar ile ürettiği ve dünya sağlığına sunduğu bu ürünlerin ülkemizde beyin anevrizması hastalığına yakalananlar için de kullanılmasının ise Türk bilim adamları tarafında çok önem arz ettiği vurgulanıyor.


Uygulama yapılan bölgeye göre Adhesive ve Non-Adhesive olarak iki farklı yapıda piyasaya sürülen bu sistem; çeşitli Avrupa ülkelerinde, Hindistan’da ve Japonya’da devlet geri ödeme sisteminde yer alıyor.


Ülkemizdeki bilim adamları, Türkiye’de de milli imkanlar ile üretilen bu cihazların Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından eşleştirilmesinin binlerce hastaya umut olacağını söylüyor.


Cihazın üretimini sağlayan ülkemizin milli cihaz üretiminde amiral gemisi olan INVAMED tarafından, Türkiye’de de geri ödeme kapsamına alınması için “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne” girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:51
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan "Artık nükleer anlaşmaya uymayacağız" açıklaması
    1. İran'dan "Artık nükleer anlaşmaya..
    2. Bayburt Üniversitesi lisansüstü..
    3. 15 tarım işçisi kimyasal ilaçtan..
    4. Haftanın tarihine bakış
    5. Hemşehri derneklerinin ziyaretleri..
    6. Kimlik soran bekçilere ateş açıldı!..
    7. ABD'de kırmızı alarm! Askeri üs..
    8. "İlaçta dışa bağımlılığı azaltan..
    9. Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
    10. Ekmeğini gölden tuz çıkararak sağlıyor
    11. Ülkü Ocakları ’Kaba Can Kat’..
    12. Hem sağlıklı hem lezzetli: Bulgur böreği
    13. Deşifre oldular! Ajan gazetelere..
    14. Küçük uçak çalılığa düştü: 2 ölü
    15. Ryan Babel'den sezon öncesi taraftara..
    16. ESKÜDER Ahmet Ataç’ı ziyaret etti
    17. Endonezya'da afet ajansının sevilen..
    18. Piyasa değeri 5 lira ama hayat..
    19. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'i ziyaret..
    20. Çanakkale Boğazı’nda devasa vatoz..
    21. Ücretsiz 3D yazıcı gençlerin hizmetine..
    22. Kimlik soran bekçilere ateş açtılar
    23. Alaca sansar ailesi Kayseri’de..
    24. Altınordu genç yeteneklerine güveniyor
    25. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final..
    26. ‘Cumhurbaşkanı istediği adamla..
    27. “5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm..
    28. Yanında oturan kadını taciz etti,..
    29. Yolcu otobüsü otomobili ikiye biçti!..
    30. Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı