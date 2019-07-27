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Japonya'da animasyon stüdyosundaki yangın

Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi - Emniyet yetkilileri, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlının tedavisinin sürdüğünü açıkladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:54
Japonya'da animasyon stüdyosundaki yangın

ANKARA (AA) - Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda 18 Temmuz'da kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hastanede tedavisi devam eden bir yaralının bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35'e yükseldi.

Polis, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlı Shinji Aoba'nın tedavisine devam edildiğini, bu nedenle sorgusuna henüz başlanamadığını aktardı.

Öte yandan, zanlının evinde incelemelerde bulunulduğu ve animasyon stüdyosuna ait ürünlerin de bulunduğu kanıt olabilecek bazı eşyalara el konulduğu kaydedildi.

- 18 Temmuz'da kundaklanmıştı

Merkezi Uji'de yer alan ve çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınan "Kyoto Animation"ın 3 katlı stüdyo binası, 18 Temmuz'da yanıcı sıvı dökülerek kundaklanmıştı.

Bazı görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade ederken, bir görgü tanığı da kundakçının "Ölün" diye bağırdığını söylemişti.

Binada olay sırasında 70 kişi bulunuyordu.

Kyoto Animation'ın üst düzey yöneticisi Hideaki Hatta, şirketine isimsiz ölüm tehditleri geldiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:54
  1. animasyon stüdyosu
  2. Japonya
  3. Kundaklama
  4. Yangın

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