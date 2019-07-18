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Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın: 1 ölü, 35 yaralı

Japonya’da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
Japonya’da animasyon stüdyosunda yangın: 1 ölü, 35 yaralı

Japonya’da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Japonya’nın Kyoto kentindeki ‘Kyoto Animation’ isimli bir animasyon stüdyosunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada yangında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


Yerel kaynaklar, polisin kundaklamadan şüphelendiğini kaydetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin sabah saatlerinde stüdyoya girdiği ve etrafa bilinmeyen bir sıvı döktüğü belirtildi. Şüphelinin polis tarafından yakalandığı ve yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
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