Japonya’da animasyon stüdyosu saldırısı zanlısının kimliği açıklandı Japonya’da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba’nın gerçekleştirdiği açıklandı.

Japonya’da bir animasyon stüdyosuna dün gerçekleştirilen saldırıyı 41 yaşındaki Shinji Aoba’nın gerçekleştirdiği açıklandı.

Japonya’nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunda kundaklama nedeniyle çıkan yangın sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada zanlının kimliğinin tespit edildiğini duyuran polis, zanlının 41 yaşındaki Shinji Aoba olduğunu açıkladı. Zanlının 2012 yılında bir soygun nedeniyle hüküm giydiği ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi.

Hastanede tedavi altında bulunan zanlı, henüz sorgulanmadı.

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