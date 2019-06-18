Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem Bölgede tsunami uyarısı yapıldı

ANKARA (AA) - Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu. Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.

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