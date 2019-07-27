Japonya’da 6.3 büyüklüğünde deprem Japonya’nın güney kıyılarının açıklarında 6.

Japonya’nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu - Japonya’nın güney kıyılarının açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Sosyal medya kullanıcıları depremin Tokyo’dan hissedildiğini aktarırken meydana gelen deprem sonucu ölen ya da yaralananın olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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