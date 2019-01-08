0553 313 94 23

Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

08 Ocak 2019 Salı 17:22
Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kagoshima bölgesine bağlı Tanegashima Adası'ndaki Nishinoomote şehrinin 16 kilometre güneydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 35 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.

Kyodo ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:22
  1. Deprem
  2. Japonya
  3. Nishinoomote

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası
    1. Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis..
    2. Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat..
    3. Sirkeyi evde yapmak çok kolay
    4. Bitlis'te okullar tatil mi son dakika
    5. Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    6. Düzce yarın okullar tatil mi son dakika
    7. Türk sağlık ekibi Gazze'de
    8. Öldürdükleri kişiyi halıya sarıp..
    9. Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile..
    10. Gemide kalp krizi geçiren genç..
    11. Buca Belediyesinde TİS sevinci
    12. Türk ve Amerikan heyetleri bir araya..
    13. Bir ilde daha okullar tatil edildi!
    14. GÜNCELLEME - Anne ve babasını öldüren..
    15. YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi..
    16. Beştepe'den John Bolton açıklaması
    17. Havada elektrik bizde yorgunluk
    18. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    19. OSB alanında dinamit patlatıldı,..
    20. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'