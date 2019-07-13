Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem Japonya’da 6.

Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nınOkinawa Adası’nın kuzey kıyılarında 6.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. USGS, 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünü adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olarak açıkladı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin şiddetini 6.0 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

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