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Japonya'da 60 milyon dolar değerinde kripto para çalındı!

Kripto para borsasına gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda bilgisayar korsanları, 60 milyon dolar değerindeki kripto parayı çaldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:39
Japonya'da 60 milyon dolar değerinde kripto para çalındı!

Kyodo ajansının haberine göre, kripto para borsası Tech Bureau'dan yapılan açıklamada, siber saldırıya uğradıkları belirtilerek, bilgisayar korsanlarının 60 milyon dolar değerinde kripto parayı çaldıkları kaydedildi.

Siber saldırının ardından, Tech Bureau, kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Değerli varlıklarınıa bize emanet eden tüm müşterilerimizin güvenine ihanet ettiğimiz için özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck, ocak ayında siber saldırıya uğramış, şirketten 547 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:39
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