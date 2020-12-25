Japonya'da 5 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün yeni türü Japonya'ya da sıçradı. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyon koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Havaalanı karantina istasyonlarında yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuç veren 5 kişiden alınan örneklerin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gönderildiği öğrenilirken, yapılan analizler sonucunda mutasyona uğramış Covid-19 varyantını taşıdıklarının belirlendiği kaydedildi.

21 Aralık'ta Japonya'ya gelen 5 kişiden 2'sinin Haneda Havaalanı, 3'ünün ise Kansai Uluslararası Havalimanı'dan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

Seyahat kısıtlaması getirilmişti

Japonya hükümeti, geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere'den iş veya eğitim gibi amaçlarla gelen yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Japonya'da oturma izni olan yabancılar ve Japon vatandaşlarının ise ülkeye girişine izin verileceği belirtilmişti. Son olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, benzer bir seyahat sınırlamasının Güney Afrika için de uygulanacağını duyurmuştu.