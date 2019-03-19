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Japonya’da "2019 Türk Kültür Yılı" başladı

Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı”, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışıyla başladı.

19 Mart 2019 Salı 15:05
Japonya’da "2019 Türk Kültür Yılı" başladı

Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı”, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkent Tokyo’da bulunan Ulusal Sanat Müzesi'nde Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın da aralarında bulunduğu Japon iş dünyasından çok sayıda katılımın olduğu "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını yaptı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya arasındaki siyaset ve ekonomi alanındaki güçlü iş birliğinin kültür ve sanat alanında da birleştirilmesi amacıyla 2019’un Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini belirterek, "Ertuğrul faciasıyla başlayan Türk-Japon dostluğunun 130’uncu yıl dönümü arifesinde, '2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi iki halkın birbirini daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Ziyaretçilere sergide yer alan eserlerin daha fazlası için Topkapı Sarayı ve İstanbul’daki diğer ünlü müzeleri görmelerini tavsiye eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Osmanlı’dan günümüze İstanbul bahçelerinin vazgeçilmez çiçeği olan lale, gerek edebiyatta gerekse süsleme ve el sanatları ile özellikle çini eserlerde duyguların ifadesinde büyük rol oynamıştır. Anadolu’dan Avrupa’ya gönderilen lale, doğaya ve zarafete önem veren Japon dostlarımıza kültür mirasımız üzerinden nakşedilmiş örnekleriyle sergide sunulmaktadır."

Bakan Ersoy, sergideki eserlerin "Osmanlı Sarayı'nda Lale", "Topkapı Sarayı", "Sultan" ve "Türk- Japon ilişkileri" başlıkları altında teşhir edildiğini kaydederek, "2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı kapsamında Japonya’da yıl boyunca yapılacak kültür ve sanat etkinlikleri bizlere Türkiye ve Japonya arasındaki sağlam dostluğu bir kez daha hatırlama ve aynı zamanda geleceğimizi bu doğrultuda planlama fırsatı vermektedir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy, Prenses Akiko’yla sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.

- Osmanlı saraylarından 185 eser ziyaretçilerle buluştu

Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği sergide, Topkapı Sarayı’ndan 162, Dolmabahçe Sarayı’ndan 9 ve Yıldız Sarayı’ndan ise 14 eser bulunuyor.

Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da teşhir edildiği sergide taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülebdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi çok sayıda eser yer alıyor.

Tokyo Ulusal Sanat Merkezi’nde 20 Mayıs’a kadar Japon halkının ziyaretine açık olacak sergi 14 Haziran-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında ise Kyoto Modern Sanatlar Ulusal Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

- Prenses Akiko’ya kahve ve baklava ikramı

Ziyaretçiler için sergi çıkışı resepsiyon verildi.

Sarma ve sigara böreğinin yanı sıra baklava ve helva gibi çeşitli tatlılar başta olmak üzere Türk mutfağının ünlü lezzetleri Japon konukların beğenisine sunuldu.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prenses Akiko’ya kahve ve baklava ikram etti.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:05
  1. İstanbul
  2. Japon Prenses Akiko Mikasa
  3. Japonya'da 2019 Türk Kültür Yılı
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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