Japonya’da 100 yaş üstü insan sayısı rekor kırdı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Japonya’nın 100 yaş üstü nüfusunun Eylül ayı itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 69 bin 785 olduğunu açıkladı.

Toplam sayının yüzde 88.1’ini kadınlar oluştururken, tıbbi gelişmeler ve gelişen sağlık bilinci olumlu tablonun arkasındaki neden olarak açıklandı. Rakam bir önceki yıla göre 2 bin 14 yükseldi. 100 yaş üzeri yaşlı nüfus, 20 yıl öncesine göre ise yaklaşık yedi kat arttı.

"DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından bir yetkili, “Yaşlıların daha uzun süre sağlıklı kalabilmeleri için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi. 100 yaş üstü erkek sayısı bir yıl öncesine göre 139 artarak 8 bin 331’e, kadın sayısı ise bin 875 artarak 61 bin 454’e yükseldi.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, 100 yaş üstü nüfusun beş yıl içinde 100 bini, on yıl içinde 170 bini aşması öngörülüyor. Japonya’da yaşam beklentisi 2017’de kadınlar için 87.26 yıl, erkekler için 81.09 yıl olarak öngörülmüştü.

EN YAŞLI KADIN 115 YAŞINDA

Güneybatı Japonya’daki Fukuoka kentinde yaşayan 115 yaşındaki Kane Tanaka, ülkenin en yaşlı kadını olarak biliniyor. Şu anda Fukuoka’da bir huzurevinde yaşayan ve burada diğer sakinlerin “annesi” olarak kabul edilen Tanaka, dünyanın en yaşlı kişisi olmayı hedefliyor.

EN YAŞLI ERKEK REKORTMEN



Japonya’nın en yaşlı adamı ise, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido’da yaşayan 113 yaşındaki Masazo Nonaka. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Nisan ayında dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen Nonaka, ailesine göre genellikle yatağında televizyon seyrediyor ve yemeklerden sonra tatlılara bayılıyor. Nonaka’nın yaşı nedeniyle bir işitme problemi olsa da ailesi kendisine iyi olup olmadığını sorduğunda, “Tamam” işareti ile cevap veriyor.

100 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS TOKYO'DA



İlk toplanan verilere göre Japonya’daki 100 yaş üstü nüfus 1963’te 153’tü. Bu rakam 1998’de 10 bin, 2012’de 50 bin seviyesine ulaştı. Son verilere göre en yüksek sayıdaki 100 yaş üstü nüfus Tokyo’da, ardından Kanagawa ve Osaka eyaletlerinde yaşıyor. Japonya’nın toplam nüfusunda 100 yaş üstü kişilerin oranı 100 binde 55.08.