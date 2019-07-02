0553 313 94 23

Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor

02 Temmuz 2019 Salı 11:15
Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor

ANKARA (AA) - Japonya'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilere yönelik 6 havalimanındaki kapılara "yüz tanıma sistemleri" kurulacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan haberde, yüz tanıma sistemine sahip kapıların, gelecek yıl düzenlenecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar için ülkeye gelmesi beklenen yabancı ziyaretçi akınına karşı kurulacağı belirtildi.

Sistem ile ziyaretçilerin pasaportlarındaki fotoğrafları ile havalimanındaki kapılarda çekilen fotoğraflar karşılaştırılarak güvenliğin arttırılması hedefleniyor.

Ülkedeki ilk yüz tanıma sistemli kapılar 2017 yılında Haneda Havalimanı'nda Japonya vatandaşları için kullanıma alınmış, sistem daha sonra 4 havalimanına daha kurulmuştu.

Yeni uygulamayla bu yıl içinde 6 havalimanında yabancı ziyaretçiler için yüz tanıma sistemi kullanıma başlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:15
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Japonya
  3. yüz tanıma sistemi
  4. ziyaretçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESKİ’den personellerine bir avantaj daha
    1. TESKİ’den personellerine bir avantaj..
    2. Balkan Boks Şampiyonası Türkiye’de..
    3. "Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı..
    4. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’yla 1..
    5. LPG’li bisiklet görenleri şaşırttı
    6. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir..
    7. Bahçeli'den erken seçim beklentilerine..
    8. Sırbistan, Kosova’da "İnsani Kriz"..
    9. Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre..
    10. Memorial’ın Resim Yarışmasında..
    11. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı..
    12. Emre Belözoğlu formayı giydi!
    13. 23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı..
    14. “Saç ekimihastane ortamında..
    15. Kırşehir’in ekonomik durum..
    16. Lüleburgaz HEM bir ayda 13 Kur’an..
    17. Kas hastası genç kız, 5 resim sergisi..
    18. Steven Nzonzi kimdir nereli ve kaç..
    19. Erzurumspor "Süper Lig" için kenetlendi
    20. Annedeki stres bebekte gaz sancısını..
    21. Vodafone’lulara DasDas indirim
    22. AK Gençlik’ten esnaf ziyareti
    23. "Yarasa kanat" atlayışları nefes kesti
    24. Karatede hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları
    25. İmamoğlu'ndan CHP il başkanlığına..
    26. İmar Affında ödeme süresi uzatıldı
    27. İlçede alınacak güvenlik önlemleri..
    28. Başkan Yavaş’tan hal esnafına ziyaret
    29. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    30. Aeroflot, Moskova ile Prag arasındaki..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız