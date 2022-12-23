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Dünya Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu
Dünya

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 12:08:00 -
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezinde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, Pyongyang yönetimi yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de iki kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.

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