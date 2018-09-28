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Japonya ve ABD, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi

Japonya'nın Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF), ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 bombardıman uçağıyla Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi üzerinde ortak tatbikat düzenledi.

28 Eylül 2018 Cuma 14:56
Japonya ve ABD, Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi

Kyodo ajansının Japon savunma kuvvetlerine dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait  B-52 bombardıman uçağı ile yapılan tatbikata 16 Japon savaş uçağı katıldı.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, basına yaptığı açıklamada, "ABD ile iş birliğini güçlendirmek" için gösterilen bu tür çabaların, "Japonya'nın bölgenin istikrarına katkıda bulunma konusundaki yüksek kabiliyetini ve iradesini" göstermeye yardımcı olacağını belirtti.

İLK KEZ AÇIKLAMADA BULUNULDU

Doğu Çin Denizi üzerinde daha önce de benzer ortak hava tatbikatları yapıldığı ancak Savunma Bakanlığının bununla ilgili ilk kez açıklamada bulunduğu kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, hafta içinde, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptığı bildirilmişti.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku Adası'nın üzerinden de uçtuğu belirtilmişti.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam Adası'ndan Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

GERİLİM 2012'DE TIRMANMIŞTI

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, 2012'de Tokyo yönetiminin söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasının ardından tırmanmıştı.

Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor.

Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.​

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:56
  1. Japonya
  2. ABD
  3. tatbikat

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