Japonya, UNRWA'ya 23 milyon dolar bağış yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Japonya'nın 23 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Japonya hükümetinin kuruluşa 23 milyon dolar bağışta bulunduğu, Japonya'nın Filistin Temsilcisi Takeshi Okubo ile UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl'ün bağış protokolünü imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, bağışın 17,7 milyon dolarlık kısmının UNRWA'nın eğitim, sağlık gibi temel programlarına tahsis edileceği, 5,4 milyonunun ise mültecilere ayrılacağı kaydedildi.

Japonya'nın verdiği bu desteğin mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi için olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbuhl, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

Krahenbuhl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin UNRWA'ya sağladığı yıllık finansal desteğin nereyse tamamını kesmesine rağmen, 2018'de hedefledikleri finansmanı temin ettiklerini söylemişti.

Orta Doğu genelindeki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri" ve "hayat kurtarıcı" insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yapan Krahenbuhl, "Bu, UNRWA'nın operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.