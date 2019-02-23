0553 313 94 23

Japonya, UNRWA'ya 23 milyon dolar bağış yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Japonya'nın 23 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:32
Japonya, UNRWA'ya 23 milyon dolar bağış yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Japonya'nın 23 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Japonya hükümetinin kuruluşa 23 milyon dolar bağışta bulunduğu, Japonya'nın Filistin Temsilcisi Takeshi Okubo ile UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl'ün bağış protokolünü imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, bağışın 17,7 milyon dolarlık kısmının UNRWA'nın eğitim, sağlık gibi temel programlarına tahsis edileceği, 5,4 milyonunun ise mültecilere ayrılacağı kaydedildi.

Japonya'nın verdiği bu desteğin mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi için olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbuhl, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

Krahenbuhl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin UNRWA'ya sağladığı yıllık finansal desteğin nereyse tamamını kesmesine rağmen, 2018'de hedefledikleri finansmanı temin ettiklerini söylemişti.

Orta Doğu genelindeki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri" ve "hayat kurtarıcı" insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yapan Krahenbuhl, "Bu, UNRWA'nın operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:32
  1. Filistin
  2. Japonya
  3. UNRWA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    1. Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    2. İDO ve BUDO'da seferler iptal
    3. 23.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil..
    5. Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
    6. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    7. Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan..
    8. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    9. Silivri'de restoranda yangın
    10. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    11. Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur..
    12. Bir skandal iddia daha! Saniyeler..
    13. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı..
    14. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    15. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    16. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    17. Meteoroloji günler öncesinden..
    18. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    19. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    20. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    21. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    22. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    23. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    24. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    25. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    26. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    27. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    28. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    29. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    30. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü