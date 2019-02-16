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Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başkanı Şinzo Abe'nin kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini duyurdu- Trump:- "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense muhtemelen hiç kazanamayacağım"

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:09
Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

WASHİNGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, şubatta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da yapacağı görüşmeleye ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Japonya Başbakanı Abe'nin kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'e aday gösterdiğini anlattı.

Abe'nin Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Komitesi'ne yolladığı öneri mektubunun bir kopyasını kendisine ilettiğini ifade eden Trump, Japon Başbakanı'nın kullandığı "Sizi Japonya adına aday gösteriyorum. Nobel Barış Ödülü'nün size vermelerini öneriyorum." ifadelerini aktardı.

- "Obama'ya verdiler ama bana vermezler"

Eski ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın 2009'da, görevdeki ilk yılında bu ödülü aldığını hatırlatan Trump, "Ben muhtemelen hiçbir zaman kazanamayacağım ama olsun. Obama'ya verdiler, neden verdiklerini o da anlamadı. Ödülü verdiklerinde göreve geleli daha 15 saniye olmuştu. Nobel Ödülü kazandı, 'Bunu hak edecek ne yaptım ki' dedi. Bense, muhtemelen hiç kazanamayacağım." dedi.

Öte yandan Japon makamları, Abe'nin Trump'ı aday gösterdiğini doğrulamadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasından haberdar olduklarını, ancak Abe ile Trump arasındaki diyaloğun detaylarıyla konusunda bilgi veremeyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey ile Güney Kore liderleri arasından 28 Nisan 2018'de yapılan zirvenin ardından, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kongrede 6 Şubat'ta yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı 2. zirvenin 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da ABD'nin "barış ve güvenlik için nükleer silahların olmadığı bir dünya arayışına bağlılığı" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:09
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Japonya
  4. Kuzey Kore
  5. Nobel Barış Ödülü

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