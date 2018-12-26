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Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor

Ülke Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan çıkıyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:06
Japonya ticari balina avcılığını serbest bırakıyor

ANKARA (AA) - Uzak Doğu ülkesi Japonya, ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çekileceğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, yaptığı açıklamada, Japonya'nın 2019'da IWC'den ayrılacağını duyurdu.

IWC'nin eylülde düzenlediği zirvede görüş ayrılıklarının kendilerini bu kararı almaya zorladığını belirten Suga, Japonya'nın 1 Ocak'ta yapacağı başvuruyla örgütten ayrılma prosedürünü başlatacağını, ardından 30 Haziran'dan itibaren üyelik yükümlülük ve kısıtlamalarından kurtulmuş olacağını söyledi.

Suga, üyelikten ayrılma prosedürü tamamlandıktan sonra Japonya'nın kara suları ve özel ekonomik bölgesi içinde ticari balina avcılığına izin vereceğini ancak Antarktika bölgesinde yalnızca bilimsel amaçlı izleme faaliyetlerine müsaade edeceğini belirtti.

Örgüte 1951'den bu yana üye olan Japonya, ticari balina avcılığının düzenlenmesi konusunda, balina avcılığına tamamen karşı olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle görüş ayrılığı yaşasa da örgütün kısıtlamalarına uyuyordu. Japonya ticari balina avcılığının minke balinası gibi hızlı çoğalan bazı türler için serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu.

IWC, 1948'de imzalanan Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesiyle "balina avcılığı sektörünün düzenli gelişmesi ve balina türlerinin korunması" için kurulmuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:06
  1. balina avcılığı
  2. Japonya
  3. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC)

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