Japonya savaş uçağı eğitimde düştü Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri, eğitim uçuşu sırasında düşen bir F-2 savaş uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri, eğitim uçuşu sırasında düşen bir F-2 savaş uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını açıkladı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı F-2 tarzı savaş uçağı, Çarşamba sabahı uçuş eğitimi sırasında Japon Denizi’ne düştü. Sabah 09.18’de bağlantının kesildiği uçaktaki iki mürettebatın denizde yürütülen arama çalışmaları sonucu kurtarıldığı açıklandı. Kayıp uçak, 08.48’de Fukuoka’daki SDF üssünden beraberindeki diğer iki savaş uçağıyla birlikte ayrılmıştı.

Savunma Bakanlığı, uçağı arama çalışmalarının sürdüğünü söylerken, Japonya Meteoroloji Ajansı, uçakla bağlantının kesildiği bölgede şiddetli rüzgar olduğunu açıkladı.

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