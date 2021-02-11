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Korona Virüs Japonya Sağlık Bakanı resmen duyurdu: Milyonlarca doz aşı çöpe atılacak!
Korona Virüs

Japonya Sağlık Bakanı resmen duyurdu: Milyonlarca doz aşı çöpe atılacak!

Japonya'da, şırınga sorunu nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının milyonlarca dozunun çöpe atılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 07:24:00 -
Japonya Sağlık Bakanı resmen duyurdu: Milyonlarca doz aşı çöpe atılacak!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürerken, salgına karşı geliştirilen aşılardaki teslimat ile yaşanan krize bir de şırınga sorunu eklendi. Kovid-19'a karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya'da şırınga krize açtı.

Şırıngalar en dipteki dozu çekemiyor

Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu yüzden de her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı ifade edildi.

Aşılama kapasitesi 60 bine düştü

Öte yandan, Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi. Japon devlet ajansı Kyodo'ya konuşan Sağlık Bakanı Tamura'nın, "Japonya'daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor.

Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu tabii ki, yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı. Tamura, Pfizer aşı şişesindeki 6´ıncı ve son dozu çekemeyen şırıngalarındaki teknik problemden dolayı aşı kapasitesinin 60 bin kişiye düştüğü ifade edildi.

ABD ve AB ülkelerinde de yaşanması tahmin ediliyor

Sağlık Bakanı Tamura açıklamasında, "Japonya´da kullanılan şırıngalar yalnızca beş doz alabilir. Altı doz alan şırıngaları kullanacağız ancak elbette zamanla bu yeterli olmayacak" dedi. Hükümetin, tıbbi ekipman üreticilerinden özel şırıngaların üretimini artırmalarını talep edeceği belirtildi. Diğer yandan ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmadığını, bu durumun ölü olan şırıngalarının tedariki konusunda yeni bir yarışın başlatabileceği düşünülüyor.

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Yorumlar

Aşıların sahibi Bill Gates nüfusu azaltmak amacıyla aşı üretiyor

Aşılar Bill Gates gibi insanların düşmanı bir şeytani tarafından yapılmış ise yaptırmadan önce bin kere düşünmek gerekir
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