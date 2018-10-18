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Japonya Rusya'ya protesto notası verdi

Japonya, tartışmalı adalar çevresinde tatbikat düzenleyen Rusya'ya 3 kez protesto notası verdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:29
Japonya Rusya'ya protesto notası verdi

Japonya'nın, ülkenin kuzeydoğusundaki tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenleyen Rusya'ya ekim ayı içerisinde üçüncü kez protesto notası verdiği bildirildi.

Ulusal yayın kuruluş NHK'nin haberine göre Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 31 Ekim'de tartışmalı adalar çevresinde yapacağı füze ateşleme tatbikatı nedeniyle bu ülkeye protesto notası verdiklerini söyledi.

Suga, tatbikatın Rusya'ya Kunaşiri, Etorofu, Habomai ve Şikotan adalarında askeri yığınak yapabilme imkanı sağlamasından endişe duyduklarını bildirdi.

Bu ay içerisinde Rusya'ya üçüncü kez aynı notaların verildiğini anımsatan Suga, bu tatbikatların ülkesinin adalar konusundaki tutumuyla bağdaşmadığını kaydetti.

Suga, adalar meselesinin iki ülke arasında "esaslı" şekilde görüşülmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin bu konuda Rusya ile görüşmeleri devam ettirmekte ve bir barış paktı imzalamakta kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait bölgelerde faaliyet yapabilme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin doğusunda bulunan Kunaşiri, Etorofu, Habomai ve Şikotan adalarını Rusya kontrol ediyor.

Tokyo ise Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adaları işgal ettiğini ve bu adaların Japonya'nın "doğal coğrafyasına" ait olduğunu ileri sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:29
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