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Japonya- Rusya arasında ada gerginliği bitmiyor

Japonya, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği İturup ve Kunaşir adalarında Rusya’nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatları diplomatik kanallarla protesto etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:27
Japonya- Rusya arasında ada gerginliği bitmiyor

Japonya, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği İturup ve Kunaşir adalarında Rusya’nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatları diplomatik kanallarla protesto etti.

 

Rusya, Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın güneyinde yer alan ve kendi kontrolünde bulunan İturup ve Kunaşir adalarında Salı günü askeri tatbikat gerçekleştirdi. Japonya’nın da üzerinde hak iddia ettiği adalarda gerçekleştirilen tatbikata, çok sayıda tank ile 500 dolayında Rus askerinin katıldığı öğrenildi. Rusya’nın tatbikatı, adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunan Japonya tarafından tepkiyle karşılandı. Japonya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanlığına Moskova’daki Japonya elçiliği aracılığıyla gönderdiği mesajda, tatbikatların adalardaki Rus askeri varlığını artırdığı yönündeki şikayetini dile getirdi. Japonya, adalar üzerindeki hak iddiaları göz önüne alındığında, Rusya’nın faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Anlaşmazlık eskiye dayanıyor

 

Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına kattığı Kuril Adaları, Japonya tarafından Kuzey Toprakları olarak adlandırılıyor. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği adalar, söz konusu toprakların stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya’nın kontrolünde bulunuyor. Japonya, aralarında İturup ve Kunaşir adalarının da bulunduğu Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Rusya ve Japonya arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:27
  1. doğa

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