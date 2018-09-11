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Japonya Prenses eltırnaklarına Türk ve Japon bayrakları yaptırmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın tırnaklarındaki Türk ve Japon bayrakları dikkat çekti.

11 Eylül 2018 Salı 07:19
Japonya Prenses eltırnaklarına Türk ve Japon bayrakları yaptırmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda Japonya İmparatorluk  Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa ile bir araya geldi.  Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko'nun, ojeyle el  tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti.

Görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti.  Prenses Akiko, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce bazı ziyaretler bulundu.

Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Prenses Akiko,  Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmuş ve daha sonra  Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı. Japonya Prensesi Akiko, daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesindeki  Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve  Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmişti.

Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:19
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