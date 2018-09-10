Japonya Prensesi Mikasa Ankara'da
Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.10 Eylül 2018 Pazartesi 11:42
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Japon Vakfı'nı ve Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon AnadoluArkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
Türkiye'ye dün gelen Prenses Akiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.
Ziyareti kapsamında bazı etkinliklere katılacak olan Prenses Akiko, 14 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.
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