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Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de

Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:59
Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihlerinde Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Alınan bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, bu sabah İstanbul'a geldi.

"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak .

2014'TE DE ZİYARET ETMİŞTİ

Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:59
  1. Kırşehir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Japonya Prensesi Akiko Mikasa
  5. Türk Japon Vakfı
  6. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
  7. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

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