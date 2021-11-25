Japonya paraya sıkıştı! 192 milyar dolarlık...

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet 2021 mali yılı kapsamlı ek bütçe için tahvil ihracı uygulayacak. 31,6 trilyon yen (273 milyar dolar) olarak ön görülen ek bütçenin finanse edilmesi amacıyla 22,1 trilyon yenlik (192 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek.

Ek bütçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik yardımları ve yarı iletken çip tedarik zincirlerinin desteklenmesi dahil bazı mali destek paketlerini kapsayacak.

Sübvanse, teşvik ve kupon

Kovid-19'a karşı OHAL uygulandığı dönemde salgın tedbirlerine riayet eden restoranlara toplamda 5 trilyon yen (43 milyar dolar), küçük işletmelere ise toplamda 2,8 trilyon yen (24,2 milyar dolar) sübvanse tahsis edilecek.

Ulusal ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla çip üreticisi firmaların desteklenmesine 617 milyar yen (5,3 milyar dolar) ayrılacak.

Yeni nesil çip üretimlerini hedefleyen araştırma ve geliştirme projelerinin teşvik edilmesine 110 milyar yen (953 milyon dolar) harcanacak.

İç turizmin canlandırılması amacıyla "Seyahate Çık" kupon programlarına 268 milyar yen (2,3 milyar dolar) tahsis edilecek.

Tüketim piyasasının hareketlendirilmesi amacıyla "My Number" kimlik kartına sahip ülke genelinde tüm bireylere, 20 bin yenlik alışveriş kuponları verilecek. Bu tahsisat ise toplamda 1,8 trilyon yeni (15,6 milyar dolar) bulacak.