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Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü Ankara'da kutlandı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi- Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu:- "Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmanın, diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılını teşkil eden 2024 yılına uzanan dönemde de halklarımızın ortak yararı temelinde daha da ileriye taşınacağına inanıyorum"- Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima:- "Türkiye ve Japonya birbirine uzaktır fakat kalplerimiz yakındır"

05 Temmuz 2019 Cuma 22:33
Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) - Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda düzenlenen davete Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, diplomatlar ve gazeteciler katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki güçlü dostluk bağlarının kurulmasına engel olmamıştır." dedi.

Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890'da geçirdiği kazada Japon köylülerinin çok sayıda Türk denizciyi kurtardığını hatırlatan Kavaklıoğlu, "1987 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları tarafından tahliye edilmeleri gibi ortak geçmişimizde paylaştıklarımız, Türk ve Japon halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirerek gerçek bir dostluğa dönüştürmüştür. Japonya ve Türkiye ortak sınırları olmayan birer gönül komşusu olmuştur." diye konuştu.

İki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ilişkilerin kazandığı ivmenin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, "Türkiye ile Japonya arasındaki güçlü dostluk ilişkilerinin ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmanın, diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılını teşkil eden 2024 yılına uzanan dönemde de halklarımızın ortak yararı temelinde daha da ileriye taşınacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ve Japonya birbirine uzaktır fakat kalplerimiz yakındır"

Büyükelçi Miyajima, 1 yıl 10 aydır Japonya'nın dostu olan Türkiye'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek Türkiye'de ziyaret ettiği her ilde çok sıcak karşılandığını vurguladı.

İki ülke yetkilileri arasında üst düzey ziyaretlerin iş birliği ve ortaklığı geliştirdiğini aktaran Miyajima, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Japonya'ya yaptığı ziyaretin de ikili ilişkiler açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Japon İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkmasıyla ülkede "güzel uyum" anlamına gelen "reiwa" döneminin başladığına dikkati çeken Miyajima, "Japonya Büyükelçisi olarak güzel uyum anlamına gelen böyle bir dönemin ruhuna uygun olarak dostluğumuzu ve ortaklığımızı daha da güçlendirmek için çaba göstermeye devam etmek isterim. Türkiye ve Japonya birbirine uzaktır fakat kalplerimiz yakındır." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:33
  1. Japonya Özsavunma Kuvvetleri Günü
  2. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima
  3. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu

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