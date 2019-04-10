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Japonya Olimpiyat Bakanı Sakurada istifa etti

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:26
Japonya Olimpiyat Bakanı Sakurada istifa etti

ANKARA (AA) - Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada, 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami felaketine maruz kalan bölgenin yeniden yapılandırılmasını önemsiz bulduğunu beyan eden ifadeleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Kyodo'da yer alan habere göre, Sakurada, 2011 yılındaki depremden etkilenenlerin duygularını incittiği için Başbakan Şinzo Abe'ye istifa dilekçesini sunduğunu bildirdi.

Bakanın istifasını kabul ettiğini belirten Abe, Sakurada'yı Olimpiyat Bakanı olarak atadığı için özür dilediğini söyledi.

Sakurada, bir toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasından daha önemli olduğunu söylemiş ve ardından kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Geçmişte yaptığı gaflar nedeniyle eleştirilen Olimpiyat Bakanı Sakurada, Japon yüzücü Rikako Ikee'ye lösemi teşhisi koyulmasıyla ilgili açıklamasıyla da tepki toplamıştı. Ikee için "(2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda) potansiyel altın madalya sahibi, büyük beklentilerimizin olduğu bir atlet. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullanan Sakurada, eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

Japonya'da muhalif milletvekilleri, birçok kez Sakurada'ya istifa çağrısında bulunmuştu.


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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:26
  1. İstifa
  2. Japonya
  3. Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada

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