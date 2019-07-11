0553 313 94 23

Japonya nüfusunda rekor düşüş

Japonya’da düşük doğum oranları nedeniyle azalan nüfus rekor düşüşle 124.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Japonya nüfusunda rekor düşüş

Japonya’da düşük doğum oranları nedeniyle azalan nüfus rekor düşüşle 124.8 milyona gerilerken, ülke yabancı işçilerle iş gücü ihtiyacını gidermeye çalışıyor.


Düşük doğum oranı ve uzun ortalama yaşam süresi nedeniyle genç nüfusun giderek azaldığı Japonya’da, nüfus rekor gerileme ile 124.8 milyona düştü. Çarşamba günü yayınlanan bir hükümet anketi, bu sayının söz konusu verilerin 1968’de toplanmaya başlamasından bu yana, düşük doğum oranı nedeniyle kaydedilen en düşük nüfus oranı olduğunu ortaya koydu.


2018 yılına dek 3 yıl boyunca düzenli olarak 1 milyondan az doğum gerçekleştiğini belirten verilere göre nüfus 10 yıllık sürede düzenli olarak azalarak, 433 bin 239 gerileme ile 124 milyon 776 bin 364 olarak belirlendi.


Japonya’daki doğum sayısının geçen yıl 921 bine düştüğünü gösteren araştırma verilerinde ölümler son 6 yıl içinde 1 milyon 363 bin 564 olarak kayıtlara geçti. Bu ise, ölüm oranlarının 12 yıl boyunca düzenli olarak doğumlardan fazla olması anlamına geliyor.



Çareyi yabancılarda aradılar


Japonya’da nüfus hızla düşerken, ülkedeki kayıtlı yabancı sayısı bir önceki yıla göre 169 bin 543 artarak 2 milyon 667 bin 199’a yükseldi. Japonya’nın hızla gerileyen nüfus nedeniyle iş gücü yetersizliği ile mücadele eden şirketler, çareyi ülkedeki yabancı iş gücünde aradı.



Yabancılara rağmen düşüş


Kayıtlı yabancı nüfus her ne kadar bir önceki yıla göre artsa da, Japonya’da yerleşik yabancı nüfus da dahil olmak üzere toplam nüfus, bir önceki yıla göre 263 bin 696 azalarak 127 milyon 443 bin 563’e geriledi.



Yaşlıların oranı arttı


65 yaş ve üstü vatandaşların genel nüfusa oranı bir yıl öncesine göre 0,40 puan artarak yüzde 28.06 olurken, çalışan nüfus olarak kabul edilen 15-64 yaş arası kişilerin oranı 0.28 puan düşerek yüzde 59.49’a geriledi.



Hedef yabancı işçi


Japon nüfusundaki düşüş eğiliminin etkilerini durdurmak için Nisan ayında yeni bir vize sistemini uygulamaya sokan hükümet, yabancı işçileri ülkeye çekerek iş gücü sorununa çözüm üretmeye çalışıyor. Hükümet, yabancıların ülkeye adaptasyonunusağlamak için bazı kamu hizmetlerinde dil desteği gibi uygulamaları hayata geçirse de, Haziran ayında 375 yabancı üzerinde yapılan hükümet anketi, ülkeye gelen yabancı işçilerin başta konut bulma ve İngilizce ya da kendi ana dillerinde sağlık hizmeti alma konularında zorluk yaşadığını ortaya koyuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ar-Ge için "özel sektör" seferberliği
    1. Ar-Ge için "özel sektör" seferberliği
    2. İran Büyükelçisi Farazmand’dan ATO’ya..
    3. Eminevim yeni evlenenler için..
    4. Ölen yavrusunun başından ayrılamadı,..
    5. Pakistan’da tren kazası: En az 11 ölü
    6. Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde..
    7. İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı..
    8. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    9. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    10. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    11. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    12. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    13. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
    14. Afrin’de patlama: 5 ölü
    15. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
    16. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    17. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    18. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    19. Yenidoğan Camii yenilendi
    20. Obezite Merkezi Adanalıları..
    21. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    22. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    23. İzmir dünya sahnesinde
    24. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    25. Afrin'de patlama! Ölüler var
    26. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    27. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    28. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    29. Türk kirazı Çin seddini aştı
    30. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!