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Korona Virüs Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı
Korona Virüs

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı

Japonya'da düşük seyreden vaka sayıları sonrası, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) yürürlükten kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:00:00 -
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı

Japon hükümeti, vaka sayılarının düşmesinin ardından Tokyo ile Osaka kentleri dahil ülke geneli 18 bölgede uygulanan kısmi OHAL'i sonlandırdı.

Uygulama, yerel yönetimlere, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisi veriyordu.

Böylelikle sınırlamaların bir dönem 36 eyalete genişletildiği ülke, bu yıl 8 Ocak'tan beri ilk kez kısmi OHAL'siz döneme girdi.

Yeni döneme ilişkin "geçiş süreci" nitelendirmesinde bulunan Başbakan Kişida Fumio, vakaların yeniden yükselebilme ihtimaline karşı halka "maksimum önlem" uyarısı yapmıştı.

Japonya’da, Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 157 bin 532’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 27 bin 267’ye yükseldi. Ülke genelinde 937 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

 

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