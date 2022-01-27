  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Japonya koronavirüs önlemleri kapsamında OHAL'e gitti
Korona Virüs

Japonya koronavirüs önlemleri kapsamında OHAL'e gitti

Japonya'da kapsamı 34 eyalete genişletilen Kovid-19’a karşı kısmi olağanüstü hal (OHAL) devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 07:04:00 -
Japonya koronavirüs önlemleri kapsamında OHAL'e gitti

Günlük vaka sayılarının ilk kez, önceki gün 60, dün 70 bini sınırını aşması sonrası, hükümet kısmi OHAL kapsamını genişletti.

Böylelikle kısmi OHAL, 47 eyaletin yer aldığı Japonya'nın Osaka ve Kyoto kentleri dahil 34 eyaletinde yürürlüğe girdi.

Tokyo dahil 13 eyalette 13 Şubat'a kadar sürecek uygulama, kalan diğer bölgelerde ise 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Uygulama, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Başbakan Kişida Fumio, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı videoda, "vakaları önlemenin en etkili yolunun 3. doz aşı olduğuna" dikkati çekti.

1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3,5 hafta içinde vakaların 140 kattan fazla artması dikkati çekti.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay