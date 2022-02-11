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Korona Virüs Japonya koronavirüs ilaç kullanımına izin verdi!
Korona Virüs

Japonya koronavirüs ilaç kullanımına izin verdi!

Japonya'da Sağlık Bakanlığı, Pfizer üretimi Kovid-19 ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 07:09:00 -
Japonya koronavirüs ilaç kullanımına izin verdi!

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası, Pfizer'ın ağız yollu alınan Paxlovid haplarına onay verdi.

Nirmatrelvir ve ritonavir ilaçlarının kombinasyonundan oluşan Paxlovid ilacı hafif semptom gösteren hastalarda kullanılacak.

Kyodo ajansı Japon hükümetinin ilk aşamada 40 bin kişiye yetecek miktarda Paxlovid tedarik edeceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, sağlık kurumlarına ilk teslimatların hafta başında başlayacağını söyledi.

Paxlovid, Japonya'da resmen kullanım izni alan ikinci ilaç olarak kayda geçti.

Bakanlık, Aralık 2021'de Merck & Co. üretimi ağız yollu tüketilen "molnupiravir" ilacına resmi kullanım onayı vermişti.

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