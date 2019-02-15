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Japonya ile yeni bir işbirliği daha

Japonya Ankara Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Gezici Sağlık Aracı Projesi protokolü imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 16:26
Japonya ile yeni bir işbirliği daha

Japonya Ankara Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Gezici Sağlık Aracı Projesi protokolü imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima arasında imzalanan protokolle Gaziantep’e, Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı kazandırılmış oldu.


Son yıllarda Türkiye ile Japonya arasında artan ikili ilişkiler, yerel yönetimlere yansıyan sıkı işbirliğinde kendini göstermeye devam ediyor. Başkent Ankara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Ankara Büyükelçiliği arasında yeni bir işbirliğine tanıklık etti.


“Ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek”


Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, “Türkiye ile Japonya iki devlet tek yürek oldu. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. İki devlet, ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek demek. Dünyaya baktığınızda bir öldürenler bir yaşatanlar var. Bir iyiler, bir kötüler var. Japon halkı Türk halkıyla birlikte yaşatanlar ve iyiler safında duruyoruz. En zor zamanda ilkeli duruşunuzdan hiç taviz vermeden çalışkanlığınızla hem ülkenizi yüksek teknolojiye geçirdiniz, hem de insani duruşunuzdan taviz vermediniz. Biz de çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İbn-i Haldun "Coğrafya kaderdir’ diyor. Bu zor coğrafyada herkesin başka bir hesabı varken; Japonların ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün durduğu yer, insani ve vicdanidir. Bu ittifakla, bölge ne kadar zor olursa olsun el ele verirsek güzel duygularla insanlık için yola çıkarsak Dünya’ya örnek olabiliriz” dedi.


Başkan Şahin, hem Türk halkının Japon halkına olan hem ülkeler arası diyaloğu dolayısıyla bu yılın Japon yılı ilan edildiğini hatırlattı.


“Her zaman yanınızdayız”


Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, iki ülke arasında tarihi bağın sıkılaştırmak amacıyla ortak çalışmaların yürütüleceğini belirterek, Türkiye’nin her zaman yanında olacaklarını, yerel yönetimlerle işbirliğinin devam edeceğini söyledi.


Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Büyükelçi Miyajima protokolü imzaladı.


Gezici sağlık aracı projesi


Ekonomik nedenlerle, ağız ve diş sağlığı taramasına katılamayan vatandaşlara ulaşılması hedeflenen proje doğrultusunda kente kazandırılan Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı, Gaziantep merkez 2 ilçe ve diğer 7 ilçeye bağlı özellikle köy ve kırsal mahallelerde taramalar gerçekleştirecek. Yılda en az 7 bin 500 potansiyel hastanın ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak. Diş tedavisine ihtiyacı olan hastalara yerinde müdahale edilecek. Yerinde tedavinin mümkün olmadığı durumlarda hastanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine sevki sağlanacak. Projenin bütçesinin 87 bin Amerikan Dolarlık kısmı Japonya Büyükelçiliği tarafından finanse edilecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:26
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