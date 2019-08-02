0553 313 94 23

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı- Seul yönetimi, Tokyo'ya en kısa sürede sert karşı önlemlerle yanıt vereceğini duyurdu

02 Ağustos 2019 Cuma 12:02
Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

TOKYO (AA) - Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı.

Japonya Bakanlar Kurulunda alınan kararla Güney Kore, Japonya ile imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkarıldı.

Güney Kore'ye ithal edilen "hassas materyallere" yönelik denetimlerin genişletilmesi anlamına gelen karar, 28 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Japonya Ticaret Bakanı Seko Hiroshige, kararın sadece Güney Kore'nin standart muamele göreceği anlamına geldiği, ikili ilişkileri etkilememesi gerektiği açıklamasını yaptı.

Seko, Japonya'nın ulusal güvenliği için gerekli ithalat denetimlerini koruması amacıyla bu kararı aldığını, Güney Kore mahkemelerinin Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olmadığını söyledi.

- "Sert karşı önlemler alacağız"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'nın kararını "Güney Kore'nin ekonomik büyümesini durdurmaya yönelik bir girişim" olarak niteledi. Sert karşı önlemler alacaklarını kaydeden Moon, Japonya'nın, küresel arz zincirine zarar verecek bencil bir eylemde bulunduğunu savundu.

Maliye Bakanı Hong Nam-ki, ülkesinin Japonya'yı kendi imtiyazlık ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinde çıkaracağını bildirdi.

Hong ayrıca, Japonya'nın güçlendirilmiş ithalat denetimlerini Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini kaydetti.

Japonya'nın yeni uygulamalarının, "hassas" olarak adlandırılan yaklaşık bin 200 kalemi etkileyeceğini belirten Hong, Güney Kore şirketlerinin çoğunlukla Japonya'dan ithal ettiği 159 kalem malzemeye dair denetimleri sıkılaştıracağını ifade etti.

- İki ülke arasında ticari kısıtlamalar

Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham ediyor.

Japonya, geçen ay başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Japon tarafı ise kararın ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:02
  1. Japonya
  2. Kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çayda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
    1. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    2. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    3. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    4. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    5. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    6. Yükümlülerden eğitime katkı
    7. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    8. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    9. Ordu’da turizm canlandı
    10. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    11. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    12. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    13. Çankaya’da yaz temizliği
    14. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    15. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    16. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    17. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    18. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    19. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    20. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    21. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    22. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    23. AB'de perakende satışlar yükseldi
    24. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    25. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    26. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    27. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    28. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    29. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    30. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin