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Japonya en büyük destroyerini uçak gemisine dönüştürüyor

18 Aralık 2018 Salı 17:29
Japonya en büyük destroyerini uçak gemisine dönüştürüyor

ANKARA (AA) - Japonya, ülkenin en büyük destroyerinin uçak gemisi faaliyeti gösterebilecek şekilde dönüştürülmesi kararı aldı.

Japon ulusal televizyonu NHK'nın haberine göre, kabine toplantısında yeni ulusal savunma tüzüğü kabul edildi.

Tüzükte, Japonya'nın etrafında "ciddi" güvenlik sorunu olduğu vurgulanırken, Çin'in denizlerde ve havada süratle askeri yığınak yaptığı ve uzayda nüfuz elde etme amacında olduğu ileri sürüldü.

Yeni dönemde Çin'in bu çabalarının protesto edileceği belirtilen tüzükte, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füzelerinin büyük çapta aynı seviyede kaldığı ve bu kapsamda Japonya'ya tehdidin devam ettiğinin altı çizildi.

Tüzükte, ülkenin 5 yıl süreli programına endeksle yeni hedeflerine de değinildi.

Belirlenen yeni hedefler kapsamında Japonya, çok boyutlu ve entegre bir savunma kuvveti oluşturacak.

Bu kuvvet hava, deniz ve kara olmak üzere konvansiyonel odaklı sahaların yanı sıra stratejik olarak uzayda ve siber uzay alanlarında görev alacak.

Bu bağlamda, yeni bir uzay gücü birimi kurulacak ve halihazırdaki siber uzay birimi genişletilecek.

Tüzükte ayrıca Pasifik Okyanusu'ndaki savunmanın güçlendirilmesi amacıyla ülkenin en büyük destroyeri olarak bilinen Izumo'nun 5 yıl içerisinde günün ihtiyaçlarını karşılar hale dönüştürülmesi çağrısı yapıldı.

Restore edilecek Izumo destroyerinin bir uçak gemisi niteliği kazanması istendi.

Öte yandan tüzükte, 42 adet modern F-35B ve 63 adet F-35A jet temin edilmesi gerektiği de yer alırken, Anayasa'daki "savaştan kaçınan" madde dolayısıyla jetlerin "mütecaviz" kullanımının mümkün olmadığı ve acil durum ile eğitim amaçlı kullanılacağı belirtildi.

2019-2023 mali yıllarını kapsayan tüzükte, savunma harcamalarının gelecek 5 yılda 27 trilyon Japon yenini (240 milyar dolar) bulacağı ve Savunma Bakanlığının 17 milyar dolar seviyesinde tasarruf edeceği de açıklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:29
  1. destroyer
  2. F35-A
  3. F35-B
  4. izumo
  5. Japonya
  6. Uçak Gemisi
  7. ulusal savunma tüzüğü

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