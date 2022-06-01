  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Japonya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Japonya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 17:32:00 -
Japonya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

Kyodo ajansının haberine göre Hayaşi'nin, boğaz ağrısı sonrası yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hafif belirtiler taşıyan Japon Bakan, 11 Haziran'a dek ev karantinasında kalacak.

Bakan Hayaşi, Meclis Bütçe Komisyonu toplantısı ile yabancı davetlileri ağırlayacağı randevularını iptal etti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, bakanlıkta Hayaşi'ye yakın temaslı kimsenin saptanmadığını söyledi.

Hayaşi, 30 Mayıs'ta başkent Tokyo'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya gelmişti.

Bu görüşme sonrasında, Japon Bakanın başka bir yabancı devlet görevlisiyle görüşme yapmadığı kaydedildi.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 877 bin 216’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 672’ye yükseldi.

Ülke genelinde 95 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay