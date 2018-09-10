Japonya depreminde can kaybı 44'e yükseldi!

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adasında perşembe günü meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 44’e çıktı

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Açıklamada toplam ölü sayısının 44, yaralı sayısınınsa 660 olduğu duyuruldu.

Perşembe günü sabaha karşı meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem adada hayatı felç etmişti.

5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, depremin ardından oluşan toprak kayması nedeniyle evleri hasar görenlerin yanı sıra hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların toprak zemini yumuşatmasıyla risk altındaki evlerde bulunan yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye merkezlerinde bulunduğunu duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, asker, polis, itfaiye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 bin kişilik arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Suga, şu anda kaybolmuş veya haber alınamayan kimse bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan konut ve iş yerlerine dün itibariyle elektrik verilmeye başlandı.

Afet durumu nedeniyle adadaki fabrikada üretimine geçici olarak ara verildiğini duyuran otomotive devi Toyota da akşam saatlerinden itibaren fabrikada çalışmaların yeniden başlanacağını duyurdu.

(Euronews)