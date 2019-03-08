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Japonya Çin’e savaş gemisi gönderecek

Japonya, Çin Donanması’nın kuruluşunun 70.

08 Mart 2019 Cuma 13:48
Japonya Çin’e savaş gemisi gönderecek

Japonya, Çin Donanması’nın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilecek askeri etkinlikte yer almak üzere Çin’e 8 yıl aradan sonra ilk kez savaş gemisi gönderecek.


Japonya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki ay uluslararası bir filo incelemesine katılmak üzere Çin’e, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne (MSDF) ait askeri gemi göndermeye hazırlanıyor. Bu, 8 yıl aranın ardından bir MSDF gemisinin Çin’e yapacağı ilk ziyaret olacak.


Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya bugün gazetecilere verdiği demeçte, Japonya’nın 23 Nisan’da Çin’in Shandong Eyaleti Qingdao şehri sınırlarında gerçekleştirilecek askeri etkinliğe bir savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Iwaya, Japonya’nın karşılıklı anlayış ve güveni teşvik etmek amacıyla, savunma makamları arasında çoklu düzeyde diyaloğu teşvik etmeyi umduğunu söyledi.


Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Yutaka Murakawa’nın da etkinliğe katılımının sağlanması için temasların devam ettiği öğrenildi.



Uzun zaman sonra bir ilk


MSDF kurmayları en son 2009 yılında Çin Donanması’nın gerçekleştirdiği askeri bir etkinliğe katılmış ancak Japon gemileri davet edilmemişti. Öte yandan, MSDF Genelkurmay Başkanı Murakawa’nın etkinliğe katılması halinde, 2014’ten bu yana genelkurmay başkanı düzeyinde gerçekleşen ilk katılım olacak. 2011’den bu yana ilk kez Çin’e bir savaş gemisi gönderilecek.



Gövde gösterisi


23 Nisan’da gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, kuruluşunun 70. yılını kutlayacak olan Çin Donanması denizlerdeki askeri gücünü yurtiçi ve yurtdışı kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:48
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