Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan Yavaş’a ziyaret

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Japonya ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde konulara değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Büyükelçi Miyajima görüş alışverişinde bulundu.

Japonya’dan Büyükşehir’e Destek

Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi yönünde çalışmalar yürütüleceğine vurgu yapan Büyükelçi Miyajima, Ankara Büyükşehir Belediyesine mülteciler konusunda destek vermek istediklerini söyledi.

Başkentte yaşayan mültecilere büyükşehir belediyesinin önemli destekleri olduğunu bildiklerini belirten Japon Büyükelçi, “Suriyeli mülteciler konusunda biz de size yardımcı olmak isteriz. Japon fonlarından bu konuda destek olabiliriz” dedi.

Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda Japonya’nın bilgi ve tecrübe deneyimini başkent Ankara ile paylaşmak istediklerini de ifade eden Miyajima, "Japonya Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda çok ilerde. Bu konuda bizler de bilgilerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Sizleri bu konuda Tokyo’ya davet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Yavaş’tan Japon turistlere çağrı

Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda Japonya’nın bilgi paylaşımının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yavaş, Tokyo’ya ziyarette bulunmak istediğinin altını çizdi.

Japon turistlere kendisi de bir çağrı yapan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara’da termal sularımız var. Japon turistler için termal tesisler yapabiliriz. Japon turistler uçakla İstanbul’a inip buradan direkt Kapadokya’ya geçiyor ancak bu şekilde Ankara’daki tarihi yerleri kaçırıyorlar. Seyahat rotanıza Ankara güzergahını da ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili tur operatörleriyle sizleri tanıştırarak bir gezi düzenleyebiliriz. Kapadokya’ya gidecek turistler bu güzergahı kullanırsa böylece Ankara’nın tarihi yerlerini görerek farklı kültürleri tanıma imkanı bulurlar. Seyahat rotası belirlemede destek olabiliriz.”