Japonya Büyükelçisi Miyajima: Japonya ve Türkiye iyi bir dost

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya ile Karadeniz Bölgesi arasında ekonomik-sosyal bir ilişki olduğunu belirterek bu ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve partililer tarafından karşılanan Büyükelçi Miyajima, Ordu’yu ilk kez ziyaret etmesine rağmen sıcak bir şekilde karşılandığını ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Ziyarette konuşan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti’nin Türkiye’nin ve dünyanın en büyük teşkilatlanmış örgütlerinden olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de 10 milyonun üzerinde üyesi olan, Ordu’da da 105 binden fazla üyesi olan bir teşkilattasınız. ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyen bir liderin başkanlığında dünya siyaset sahnesinde yerini alan teşkilatlardan birisiyiz” dedi.







“Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel bir dost”

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Türkiye-Japonya arasındaki güzel ilişkilerden bahsetti. Karadeniz Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkinin de zamanla daha da artacağını ifade eden Büyükelçi Miyajima, “Bu sene haziran ve ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 kez Japonya’ya ziyaret etmesi öngörülüyor. O yüzden bu vesile ile Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da ileri götürmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok güzel bir dost. Dün Ünye’deki anıtı ziyaret ettim. 1890 yılında meydana gelen kazadan sonra Japonya ve Türkiye iyi bir dost oldu. Aynı zamanda Japonya ve Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde çok güçlü bir ilişki olduğunu öğrenmiş oldum. Karadeniz Bölgesi ve Japonya arasındaki dostluğun daha güçleneceği sinyallerini alıyorum. Ordu’da çok kısa kaldım ama burada öğrendiğim birçok şeyleri Japonlara tanıtmak istiyorum” dedi.







“Ordu, sizinle ortak projeler yapmaktan gurur duyacak”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler de Türklerin, Japonlara karşı sevgi ve sempatisinin olduğunu belirtti. İlerleyen zamanlarda Japonlar ile güzel projeler imza atılacağının sinyallerini veren Güler, “Ordu, sizinle ortak projeleri yapmaktan büyük bir şeref duyacak. Çünkü Karadeniz’in çok güzel ve özel şehri. İnşallah bir Japon şehri ile kardeş şehir de olabiliriz. Sizlerle enerji bakanlığım zamanında çok özel bir projeler yapmıştık. Ordu’da hem turizm açısından, hem tarihi eserler açısından hem de fındık başta olmak üzere çok özel projeleri birlikte Japon firmaları ile birlikte yaparız. Eğer seçilirsem bu fırsatı birlikte değerlendirmiş olmaktan mutluluk duyacağız. Geleneklerimiz açısından Japonlara karşı çok büyük bir sevgi ve sempati var Türkiye’de. Dolayısı ile bunu ekonomik projeler ile pekiştirmemiz, yeni bir dostluk zinciri açısından büyük bir fırsat olacak. Ertuğrul Gemisi de işin tarihi boyutunun temelini oluşturduğu için de bu işi birlikte başlattığımız Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu’na da teşekkür ediyoruz. Ünye Burada somut bir eseri kazanmış olacak. Biz de ekonomik projeler ile inşallah bunu pekiştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler’i Japonya’ya davet etti.