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Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda

20 Haziran 2019 Perşembe 22:58
Japonya Büyükelçisi Miyajima Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beypazarı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Büyükelçi Miyajima, ilk olarak Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti. Kaplan, Büyükelçi Miyajima'ya ilçenin tarihi, turizmi, tarımı hakkında bilgi verdi.

Miyajima, bir yılı aşkın süredir Türkiye'de bulunduğunu belirterek, Beypazarı'na ilk kez geldiğini, ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Kaplan, Miyajima'ya üzerinde Beypazarı evi bulunan tablo ile ilçenin simgelerinden gümüş kemer hediye etti.

Japon Büyükelçi Miyajima, daha sonra kendisini ilçeye davet eden Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ile bir araya geldi.

Yüksekokul ziyaretinde Miyajima, dokuma, cam boncuk, model ve tasarım, gümüş işleme ile ayakkabı tasarımı ve imalatı atölyelerini gezdi.

Ziyarette, öğrenciler tarafından yüksekokulun atölye ve tezgahlarında dokunan kumaşlardan elde edilen ürünlerden oluşan Osmanlı ve Beypazarı giysileri defilesi sunuldu.

Ziyaret anısına yüksekokulun bahçesine, Türk ve Japon ırkı kirazlar dikilerek can suları verildi.

Miyajima, Beypazarı Madensuyu fabrikasını da ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Niyazi Ercan'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

- "Çok güzel bir gezi oldu"

Miyajima, yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Beypazarı'nın merkezinde dolaşmaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerin moda şovunu da izledim ve çok keyif aldım. Beypazarı'nın havucunun ününü duymuştum. Bugün havuç suyu içtim. Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Beypazarı'nın yeni yüzünü, tarihi yüzünü bir arada görme fırsatı bulduk. Anladığım kadarıyla Beypazarı'nda görmem gereken daha birçok yer var. En kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Bugün oluşan güzel hatıralarımı, Japonya'daki arkadaşlarıma ve Japon halkına önereceğim. Onlara buraları ve buradaki güzellikleri görmeleri için tavsiyelerim olacak." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:58
  1. BEYPAZARI

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