Japonya, "Boeing 737 Max" uçuşlarını yasakladı

Japonya, ülke hava sahasındaki tüm Boeing 737 Max uçuşlarını geçici olarak yasakladı.

Karıştığı kazalar nedeniyle güvenliği sorgulanır hale gelen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşuna yasak getiren ülkeler arasına Japonya da katıldı. Japonya’nın bugün verdiği karar, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin Etiyopya Havayolları’na ait 737 Max 8 tipi uçağın ölümcül bir kazaya karışmasından sonra söz konusu modelin uçuşlarının geçici olarak askıya alınmasına dair verdiği kararın ardından geldi. Japonya’nın kararının ardından hiçbir Japon havayolu şirketi ülke hava sahasında 737 Max model uçak kullanamayacak.

Japonya Ulaştırma Bakanlığının kararınca, ülkeye uçuş gerçekleştiren yabancı havayolu şirketleri de Japon hava sahasında Boeing 737 Max tipi uçak ile uçuş gerçekleştiremeyecek. Öte yandan yabancı havayolu şirketlerinin, söz konusu modelle gerçekleştirilen uçuşları önceden durdurdukları için, kendilerini de bağlayan uçuş yasağı kararından etkilenmeyecekleri belirtildi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçağın güvenilirliği tüm dünyada sorgulanmaya başlanmış, ardı ardına gelen kararlarla birçok ülke söz konusu modelin kullanımını geçici olarak yasaklamıştı.