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Japonya, BM'ye Kuzey Kore önergesi sunmaktan vazgeçti

13 Mart 2019 Çarşamba 12:43
Japonya, BM'ye Kuzey Kore önergesi sunmaktan vazgeçti

ANKARA (AA) - Japonya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan ortak karar tasarısı sunmaktan vazgeçti.

Kyodo ajansında yer alan habere göre, hükümet, Japonya'nın, BM İnsan Hakları Konseyine 2007 yılından 2018'e kadar Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ortaklaşa sunduğu Kuzey Kore'ye yönelik önergeyi sunmayacağını belirtti.

Japonya Kabine Başsekreteri Yoshihide Suga, basına yaptığı açıklamada, BM'ye, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan önerge sunmama kararını, geçen ay sonunda yapılan ikinci ABD-Kuzey Kore zirvesinin sonuçları ile Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları ve (Kuzey Kore ile ilgili) diğer konular etrafındaki durumlarla ilgili yapılan kapsamlı incelemenin ardından aldıklarını ifade etti.

Japonya'nın, nükleer ve füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması ve ABD dahil uluslararası toplumla çalışma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurgulayan Suga, Tokyo'nun, Pyongyang'ı ülkedeki insan hakları durumunu iyileştirmeye teşvik etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Hükümet kaynaklarına göre, bu karar, Başbakan Shinzo Abe'nin Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğu iddia edilen Japon vatandaşları konusunu çözme isteğini yansıtıyor.

- Japon vatandaşlarının kaçırıldığı iddiası

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşları, Kuzey Kore ile arasında yıllardır sorun yaratıyor.

Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu savunuyor.

Pyongyang yönetiminin, bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerini Japon gibi göstererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçen ay Vietnam'da yapılan 2. ABD-Kuzey Kore Zirvesi öncesinde, zirvede Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununun da gündeme getirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'tan talepte bulunmuştu.

- BM, geçen yıl sonunda Kuzey Kore'ye kınama kararı almıştı

BM Genel Kurulu, aralık ayında, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve halkın içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullara rağmen sürdürdüğü nükleer silahlanma çabaları nedeniyle Kuzey Kore yönetimini kınayan bir kararı kabul etmişti.

Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin öncülüğünde Genel Kurul gündemine alınarak kabul edilen kararda, "Kuzey Kore'de 10 milyon kişinin yetersiz beslendiği, kronik ve akut zafiyet oranlarının kabul edilemez seviyelerde olduğu" belirtilmişti.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:43
  1. Japonya
  2. Kuzey Kore

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