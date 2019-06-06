Japonya Başbakanı Abe ara buluculuk için Tahran'ı ziyaret edecek

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD ile ara buluculuk yapmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Abe'nin Washington yönetimi ile İran arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaretin 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacağının altını çizen Suga, "İran'ın, askeri gerilimi düşürmesi, nükleer anlaşmaya sadık kalması ve bölgesel istikrar konusunda yapıcı rol oynaması konusunda üst düzey resmi temaslarla cesaretlendirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Kyodo'nun yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, 12-14 Haziran'da yapılması planlanan ziyarette Abe'nin İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.

Başbakan Abe geçen ay Washington'a yaptığı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'a İran konusunda ara buluculuk yapmayı teklif etmiş, Trump bu fikri desteklemişti.