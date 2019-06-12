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Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

Japonya Başbakanı Abe Şinzo İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Tahran'da bir araya geldi

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Washington arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile bir araya geldi.

Abe, Tahran Mehrabad Havalimanında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başkent Tahrah'daki tarihi Sadabad Sarayında Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Abe Şinzo için düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen ay Tokyo ziyaretinde İran ile ara buluculuk yapabileceğini dile getirdiği Abe Şinzo, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek amacıyla Ruhani'nin ardından yarın ülke lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek.

Abe'nin İran tarafına ABD'den getirdiği mesajı ileteceği iddia edilirken, Japon yetkililer ziyaretin ara buluculuk amacıyla gerçekleşmediğini ifade ediyor.

- 41 yıl sonra İran'ı ziyaret eden ilk Japon başbakan

Abe'nin Tahran ziyareti, 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak. Son olarak Japonya'nın eski başbakanı Fukuda Takeo, 1978'de İran'ı ziyaret etmişti.

Başbakan Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs sonunda Japonya'yı ziyaretinde İran konusunda ara buluculuk yapmayı teklif etmişti. Abe'nin "İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu" ifade eden Trump, "İran'ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz." açıklamasında bulunmuştu.

İran'ın en büyük petrol müşterilerinden Japonya, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın ABD'nin 2 Mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırmasının ardından İran'dan petrol alımını durdurmuştu.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:30
  1. Abe Şinzo
  2. iran
  3. Japonya
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