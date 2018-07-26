0553 313 94 23

Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı üyelerini asarak idam etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995 senesinde metroda düzenlenen ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği sarin gazı saldırısını düzenleyen Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatının 6 üyesi idam edildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:44
Japonya, Aum Şinrikyo tarikatı üyelerini asarak idam etti

NHK televizyonu idam edilen tarikat üyelerinin adlarının Yasuo Hayaşi, Kazuaki Okazaki, Masato Yokoyama, Satoru Haşimoto, Toru Toyoda and Keniçi Hirose olduğunu duyurdu.
 
Japonya Adalet Bakanı Yōko Kamikawa da 6 kişinin idam edildiğini doğruladı.
 
Kamikawa "6 kişi bugün idam edildi.  Birçok kişinin yaşamı (saldırıda) sonlandı, birçok kişi sakatlandı. Yaralananların ve yakınları ölenlerin yaşadığı korku ve acı hayal edilemez" dedi.
 
LİDERİ VE 6 ÜYESİ DAHA İDAM EDİLMİŞTİ
 
Aum Şinrikyo tarikatının toplam 13 üyesine idam cezası verilmişti.  Tarikatın lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi temmuz başında idam edilmişti.
 
1995'te Tokyo'daki sarin gazı sadlrısında 13 yolcu ölmüş yaklaşık 1000 kişi yaralanmıştı. 
 
Tarikat ayrıca 1994'te 8 kişinin öldüğü bir başka sarin gazı saldırısı ile bir dizi cinayetten de sorumlu tutuluyordu.
 
TARİKAT ÜYELERİ ÖLDÜRMEDİKLERİ KİŞİLERİN 'CEHENNEME GİDECEĞİNİ' SAVUNUYORDU
 
1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan Aum Şinrikyo, daha sonra 'dünya savaşı çıkacağı' inancını geliştirmişti.
 
Tarikata göre dünya küresel bir savaş sonucu sona ermek üzereydi ve sadece tarikat üyeleri sağ kurtulacaktı. 
 
Tarikat üyeleri kendileri tarafından öldürülmeyen kişilerin 'cehenneme' gideceğine inanıyordu.
 
Şoko Asahara da kendisinin hem Buda'dan sonraki 'ilk aydınlanmış kişi'  hem de İsa Peygamber olduğunu ilan etmişti.
 
Aum Şinrikyo zamanla ABD dahil birçok ülkede 'terör örgütü listesine' alınmıştı. Günümüzde tarikatın yaklaşık 2 bin üyesi olduğu sanılıyor.
 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:44
  1. japonya
  2. Yasuo Hayaşi
  3. idam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?
    1. Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet..
    2. Çin'deki Amerika Büyükelçiliği..
    3. ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!
    4. Trump ve Putin arasındaki görüşmede..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu: Yönetimsel değil..
    6. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?
    7. Yardım isteyen genç kız için Bakanlık..
    8. TSK duyurdu: Diyarbakır'da 2 terörist..
    9. Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık
    10. TBMM 1 Ekime'e kadar tatile girdi!
    11. Ankara'da önce çantasını buldular! Onu..
    12. Barenboim: İsrailli olduğum için..
    13. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı..
    14. FETÖ'cünün hayranlığı: İlgimi çekti,..
    15. İşte Akşener'in koltuğuna talip olan..
    16. 'Papaz Brunson' için Amerika'dan ilk..
    17. Kanlı Ay tutulması nedir?
    18. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    19. Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?
    20. Alman gazetesinden akılalmaz iddia...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!