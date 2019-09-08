Japonya'da Faxai Tayfunu alarmı! Uçuşlar iptal edildi

Japonya Meteoroloji Ajansı Faxai Tayfunu'nun pazar öğleden sonra Tokyo'nun da içinde bulunduğu Kanto bölgesinde etkisini göstereceğini açıkladı.

Bugün Japonya saati ile öğleden sonra Izu Adaları'nın 130 kilometre güneyinden Kuzeybatı'ya saatte 30 kilometre hızla ilerlediği belirtilen tayfunun, saatte 216 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olduğu belirtildi. Pazar akşamı itibariyle Japonya kıyılarına ulaşması beklenen Faxai Tayfunu'nun şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışa neden olacağını açıklayan yetkililer, tayfundan etkilenecek kıyı kesimlerde 10 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların beklendiği uyarısında bulundu. Ayrıca olası tahliye emirlerine karşı, bölge sakinlerine hazır olmaları çağrısında bulunuldu.

Ulaşım olumsuz etkilendi

Faxai Tayfunu Japonya'da hava ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Japan Airlines, bugün 18.00'den sonra Tokyo'daki Haneda Havaalanı'ndan gerçekleştirilecek 23 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Peach adlı havayolu şirketi de 3 yurt içi ve 6 yurt dışı uçuşu iptal etti.

Tokyo ile Osaka arasındaki 50 hızlı tren seferinin de, bugün akşam 18.00 itibariyle askıya alınacağı duyuruldu. İptal edilen seferlerin artabileceğini konusunda yolcuları uyaran otoriteler, yolcuları güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.