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Japonların MOMO-4 roketi okyanusa düştü

Japon uzay araştırmaları şirketi Interstellar Technologiesi (IST), özel olarak geliştirilen sondaj roketi MOMO-F4’ün kalkıştan kısa bir süre sonra okyanusa düştüğünü açıkladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
Japonların MOMO-4 roketi okyanusa düştü

Japon uzay araştırmaları şirketi Interstellar Technologiesi (IST), özel olarak geliştirilen sondaj roketi MOMO-F4’ün kalkıştan kısa bir süre sonra okyanusa düştüğünü açıkladı. Roketin başarıyla ateşlendiği, ancak motorun erken kapanmasına neden olan bir bilgisayar sistemi arızası nedeniyle fırlatılmasında başarısızlık yaşandığı bildirildi.


Japon uzay araştırmaları şirketi Interstellar Technologiesi (IST) tarafından yapılan açıklamada, “Uzay aracının bilgisayar sistemlerinin anormalliği nedeniyle motor otomatik olarak kapandı. Roket güvenli bir şekilde okyanusa düştü” ifadeleri kullanıldı. Kalkış yerel saatle 04:20’de gerçekleşti. Hokkaido adasındaki Taiki uzay üssünden fırlatılan MOMO-F4 roketinin lansmanı ve uçuşu sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Düşen MOMO-4 roketi, 50 santimetre çapında, 10 metre uzunluğunda bir roketti. 20 kilograma kadar olan güvenlik cihazlarını taşıyabiliyordu. Lansman başlangıçta 20 Temmuz için planlanmış, ancak teknik sorunlar nedeniyle iptal edilmişti. MOMO uyduları yörüngeye yerleştiremezken, şirket uydularını yeniden fırlatabilecek bir roket inşa etmek ve 2023 yılına kadar yeni bir lansman ile uzaya fırlatmayı planladığını duyurdu.


IST, daha önce Mayıs ayında MOMO-3 olarak adlandırılan ülkenin ilk özel roketini başarıyla uzaya fırlatmıştı. Ancak aynı roket için Temmuz 2017 ve Haziran 2018’deki diğer iki fırlatma ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:17
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