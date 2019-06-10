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Japonların Afrodisias ilgisi

UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine girmesinin ardından dünyada daha fazla tanınmaya başlayan Aydın’ın Karacasu ilçesindeki güzelliği ile ünlü Afrodit’e adanan Afrodisias Antin Kenti’ne gelen Japon turistler kente hayran kaldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:30
Japonların Afrodisias ilgisi

UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine girmesinin ardından dünyada daha fazla tanınmaya başlayan Aydın’ın Karacasu ilçesindeki güzelliği ile ünlü Afrodit’e adanan Afrodisias Antin Kenti’ne gelen Japon turistler kente hayran kaldı.


Afrodisias Antik Kentine gelen tur araba içerisinde özellikle Japonların ilgisi dikkat çekiyor. Bu turlardan birine başkanlık eden Kazuya, kendisinin Afrodisias’a daha önce defalarca geldiğini belirtirken burayı hiç görmemiş Japonları getirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Afrodisias’ta özellikle 30 bin kişilik en büyük antik stadyumu çok sevdiğini söyleyen Kazuya, “Afrodisias Antik Kentini çok beğeniyorum. Daha önce geldim buraya. Japonya’da çok tanınmıyordu ancak UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesine girince yavaş yavaş tanınmaya başladı. Kendi adıma en çok stadyumu beğeniyorum” dedi.


Öte yandan Afrodisias Antik Kentine 2015 yılında yaşanan dış gelişmelerin ardından turizmdeki düşüşten en çok nasibini alan antik kentlerden olmuştu. Dış ilişkilerin düzelmeye başlaması ile birlikte Afrodisias’ta eski günlerine daha yılın 5. ayında ulaştı. 5 ay sonunda 100 bin turistin ziyaret ettiği öğrenilen Afrodisias, böylelikle geçen yılın tamamındaki rakamı henüz 5. Ayda geride bırakmış oldu. Afrodisias’ı 2015 yılından önce her yıl ortalama 150 bin turist ziyaret ediyordu. Bu rakam 2016’da 69 bin, 2017’de 52, 2018’de 80 bin olmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:30
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