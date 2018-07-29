0553 313 94 23

Japon yazardan şoke eden açıklama! "İdam cezasına karşıyım diyemem"

Dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami, 23 yıl önce sarin gazı saldırısı düzenleyen Aum Şinrikyo tarikat üyelerinin idam edilmesiyle alakalı bir açıklama yaptı.

29 Temmuz 2018 Pazar 19:07
Japon yazardan şoke eden açıklama! "İdam cezasına karşıyım diyemem"

Başkent Tokyo'da 1995'te bir metroda 13 kişinin öldüğü sarin gazı saldırısını düzenleyen Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatının lider Şoko Asahara dahil tüm üyelerinin bu ay idam edilmesi, ülkedeki idam cezalarının artıp artmayacağına dair tartışmalar da başlattı.

Dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami, idam cezasına karşı olmasına rağmen söz konusu tarikat üyelerinin idam edilmesine karşı çıkamayacağını söyledi ama Japonya'nın da bunu idam cezasını yaygınlaştırmak için bir 'vesile' olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

23 YIL SONRA TARİKAT ÜYELERİNE İDAM

'Underground' adlı kitabında 1995'teki sarin gazı saldırısının mağdurlarıyla yaptığı röportajlara yer veren Murakami, Mainiçi gazetesinin İngilizce internet sitesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Bu dava bağlamında alenen çıkıp 'İdam cezasına karşıyım' diyemem. Ama fırsattan istifade idam cezasını daha yaygın bir hale getirme gibi gizli bir niyet varsa, bu yanlış. Bu tür bir stratejinin var olmasına asla izin verilmemeli."

Tarikat üyelerine idam cezası verildiğinde mahkeme salonunda olduğunu anlatan ve karardan sonraki günlerde göğsünde bir ağırlık hissettiğini söyleyen Murakami, idam haberlerinin duyduğunda da aynı şeyi yaşadığını belirtti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 19:07
  1. haruki murakami

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    1. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    2. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    3. Başkan yeni transferleri açıkladı
    4. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    5. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    6. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    7. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    8. Un çorbası nasıl yapılır?
    9. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    10. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    11. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    12. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    13. Krampa dikkat!
    14. Mutlu evlilik için yapılması gerekenler
    15. Japon yazardan şoke eden açıklama!..
    16. Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus..
    17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    18. Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Doğru yürüyüş için püf noktaları
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...